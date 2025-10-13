صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈی پی او میانوالی کا رات گئے فوڈ کنٹرولر پکٹ پوائنٹس کوٹ بیلیاں کا اچانک وزٹ

میانوالی (نامہ نگار )ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے رات گئے فوڈ کنٹرولر پکٹ پوائنٹس کوٹ بیلیاں کا وزٹ کیا۔

وزٹ کے دوران پوائنٹ پر موجود پولیس اور ٹریفک پولیس کی ڈیوٹی کا جائزہ لیا گیا اور اہلکاروں کو گندم کی سمگلنگ روکنے اور اس پر پابندی کے متعلق مکمل آگاہی دی گئی۔ ڈی پی او نے گاڑیوں کی سخت چیکنگ کرنے کی بھی ہدایات دیں تاکہ غیر قانونی نقل و حمل کو روکا جا سکے ۔اس موقع پر ایس ڈی پی او داؤد خیل اسد عباس خان اور ایس ایچ او تھانہ پائی خیل انسپکٹر جمیل خان بھی موجود تھے ۔ میانوالی پولیس دن رات گندم کی سمگلنگ روکنے کے لیے کوشاں ہے ۔

 

