اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ
مریضوں سے علاج و سہولیات بارے استفسار، عملے کو بہتر کار کردگی کی ہدایت
کلورکوٹ (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے ٹی ایچ کیو ہسپتال کلورکوٹ کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور زیرِ علاج مریضوں سے فرداً فرداً ملاقات کر کے علاج معالجے اور فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے مریضوں سے پوچھا کہ کیا ہسپتال میں ضروری ادویات بوقتِ ضرورت دستیاب ہیں اور کیا عملہ ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ مریضوں نے اپنے تاثرات میں علاج اور سہولیات کے حوالے سے اپنے مشاہدات بیان کیے ۔محمد عارف انجم نے موقع پر موجود ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال اور دیگر عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کی جائے اور ہسپتال کے نظم و نسق کو مزید بہتر بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو معیاری علاج کی فراہمی حکومتِ پنجاب کی اولین ترجیح ہے ، اور اس ضمن میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔