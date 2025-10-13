صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیف سٹی پراجیکٹ فعال، جدید ٹیکنالوجی کا نیا دور شروع

  • سرگودھا
247 کیمرے ، ای چالان سسٹم، پینک بٹن اور ماحولیاتی سینسرز کے ذریعے نگرانی

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں عوامی تحفظ اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج سے سیکیورٹی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے ۔سرگودھا پریس کلب کے وفد نے صدر عبدالحنان چوہدری اور جنرل سیکرٹری شیخ محمد رضوان کی قیادت میں سیف سٹی پراجیکٹ کے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا، جہاں جدید مانیٹرنگ اور نگرانی کے نظام کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ایس پی عامر مشتاق نے وفد کو بتایا کہ منصوبے کے تحت 247 جدید کیمرے شہر کے مختلف علاقوں میں نصب کیے گئے ہیں جو دن رات نگرانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔اس کے علاوہ 30 وائی فائی پوائنٹس شہریوں کو جدید مواصلاتی سہولت فراہم کر رہے ہیں، جبکہ 10 پینک بٹنز حساس مقامات پر نصب کیے گئے ہیں۔

تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں فوری ردِعمل یقینی بنایا جا سکے۔فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے دو ماحولیاتی سینسرز بھی فعال ہیں۔ٹریفک نظم و ضبط کے لیے ای چالان سسٹم باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے ، جس کے تحت خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کو خودکار نظام کے ذریعے فوری جرمانے موصول ہو رہے ہیں۔ حکام کے مطابق اس نظام سے قانون کی پابندی کا رجحان بڑھا ہے اور ٹریفک میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔سیف سٹی نظام کے مؤثر نفاذ سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں 30 فیصد اور رہزنی کے کیسز میں 16 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے ۔خواتین کے تحفظ کے لیے گرلز کالجز میں ایمرجنسی بٹنز نصب کیے جا رہے ہیں

 

