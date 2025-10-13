ملاوٹ کرنیوالوں کیخلاف بھرپور کریک ڈاؤن ، غیر معیاری دودھ تلف ، مقدمات درج
آپریشن کے پہلے روز چھٹی کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے ٹیم کے ہمراہ دودھ فروشوں کی دکانوں سے نمونے حاصل کیے ،کریک ڈاؤن مرحلہ وار تمام بازاروں اور علاقوں تک پھیلایا جائے گا:شیریں گل
سرگودہا (سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیرِ نگرانی شروع ہونے والے آپریشن کے پہلے روز چھٹی کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے ٹیم کے ہمراہ ڈیری روڈ پر دودھ فروشوں کی دکانوں سے نمونے حاصل کیے ۔کارروائی کے دوران آٹھ دکانوں سے دودھ کے سیمپل اکٹھے کیے گئے جبکہ مختلف دودھ مصنوعات کے فوری ٹیسٹ بھی کیے گئے۔جن دکانوں پر دودھ کے نتائج غیر معیاری پائے گئے وہاں موجود دودھ تلف کر دیا گیا، جبکہ تین دکانداروں کیخلاف مقدمات درج اور متعدد کو بھاری جرمانے عائد کیے گئے ۔اسسٹنٹ کمشنر سرگودہا شیریں گل نے کہا کہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ نے فوڈ اتھارٹی سے مل کر باقاعدہ کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے جو مرحلہ وار تمام بازاروں اور علاقوں تک پھیلایا جائے گا۔انہوں نے مزید کہا کہ ملاوٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے اور کسی کو عوامی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔