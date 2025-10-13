کھاد کی سمگلنگ ، ذخیرہ اندوزی روکنے کیلئے ٹیمیں تشکیل
پنجاب بھر میں مینوفیکچررز و ڈیلرز کی آن لائن مانیٹرنگ اور فزیکل چیکنگ کا آغاز،ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے گندم و دیگر اجناس کی بیجائی متاثر ہونے کا اندیشہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)صوبائی حکومت نے کھاد کی اسمگلنگ اور منافع خوری کی روک تھام کے لیے مینوفیکچررز اور ڈیلرز کی آن لائن مانیٹرنگ اور سٹاکس کی فزیکل چیکنگ کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ذرائع کے مطابق ستمبر 2025ء میں سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں یوریا کھاد کی طلب کے مقابلے میں 30 ہزار میٹرک ٹن زائد سپلائی کی گئی، تاہم سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں یہ کھاد پہنچ نہیں سکی۔حکومتی رپورٹ کے مطابق کھاد کا ایک بڑا حصہ ذخیرہ کیا جا رہا ہے اور سمگلنگ کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے ، جس سے فصلِ ربیع 2025-26ء کے دوران گندم و دیگر اجناس کی بیجائی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے ۔اس صورتحال کے پیشِ نظر حکومت نے کھاد کی تیاری، ترسیل اور فروخت کے امور کی آن لائن مانیٹرنگ سسٹم کے ذریعے نگرانی شروع کر دی ہے ۔ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس نے محکمہ زراعت کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ سٹاکس کی باقاعدہ چیکنگ کیلئے ٹیمیں تشکیل دے کر ترجیحی بنیادوں پر عملدرآمد یقینی بنایا جائے ۔