صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر سٹیزن ہمارے لئے درس گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ارم حامد حمید

  • سرگودھا
سینئر سٹیزن ہمارے لئے درس گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ارم حامد حمید

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید نے کہا ہے کہ سینئر سٹیزن ہمارے لئے درس گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی زندگی تجربات و مشاہدات سے عبارت ہیں یہ ماضی کے نشیب و فراز کے عینی شاہد ہیں نوجوان نسل ان کی قدر کریں۔

انہیں عزت و احترام دیں تاکہ ان کا مستقبل تابناک و روشن بن سکے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سینیٹر سٹیزن فاؤنڈیشن کے اجلاس سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سابق پارلیمانی سیکرٹری چوہدری حامد حمید ، چیئرمین سینیٹر سٹیزن فاؤنڈیشن عبدالقدیر خان ، کوثر بھثی ، سابق کونسلر شاکر انصاری، سیف اﷲ و دیگر اراکین فاؤنڈیشن ھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلڈنگ اینڈ ٹائون پلاننگ ریگولیشنز میں ترمیم پر متعلقہ اداروں سے تفصیلی رپورٹ طلب

لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کے اقدامات کی ہدایت

آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد سے شہری پریشان،ٹائون انتظامیہ خاموش

گورنرسے امریکی ادار ہ یو آ ئی سی ایم جی کے بانی کی ملاقات

گورنر نے 13 میں سے 11 کیسز کے فیصلے سنادیے

اہم شاہراہ پر سیوریج کا پانی جمع ہونے پر واٹر بورڈ انجینئر معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس