بھکر:اینٹوں کی قیمت کے منصفانہ تعین کیلئے چار رکنی کمیٹی تشکیل
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ارشد وٹو نے ضلع بھر میں اینٹوں کی فی ہزار قیمت کے منصفانہ تعین کیلئے چار رکنی کمیٹی تشکیل دیدی ہے ۔کمیٹی میں ڈی او انڈسٹری شفق ناز،ای اے ڈی ای اولیا وکیل،ڈی اولیبرحسیب الیاس اور اے ڈی ماحولیات محمد ابوذر شامل ہیں۔مذکورہ کمیٹی ضلع بھر کے مختلف بھٹہ خشت کا دورہ کر کے عملی طور پر نرخوں کا جائزہ لیگی اور دو یوم کے اندر اپنی جامع رپورٹ پیش کریگی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر ارشد وٹو نے کہا کہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اینٹوں کی فی ہزار سرکاری قیمت کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائیگا۔ ا
نہوں نے کہا کہ شفافیت،منصفانہ نرخوں اور عوامی مفاد کے تحفظ کو یقینی بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ غیر ضروری منافع خوری اور ناجائز اضافوں کی حوصلہ شکنی کی جائیگی اور کسی کو بھی عوامی مفاد کے خلاف من مانی قیمتیں مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی جائیگی۔اے ڈی سی جی نے ہدایت کی کہ کمیٹی کے اراکین بھٹہ ہائے خشت کا دورہ کرتے ہوئے بھٹہ مالکان سے مفصل مشاورت کرے۔