صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھکر:اینٹوں کی قیمت کے منصفانہ تعین کیلئے چار رکنی کمیٹی تشکیل

  • سرگودھا
بھکر:اینٹوں کی قیمت کے منصفانہ تعین کیلئے چار رکنی کمیٹی تشکیل

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ارشد وٹو نے ضلع بھر میں اینٹوں کی فی ہزار قیمت کے منصفانہ تعین کیلئے چار رکنی کمیٹی تشکیل دیدی ہے ۔کمیٹی میں ڈی او انڈسٹری شفق ناز،ای اے ڈی ای اولیا وکیل،ڈی اولیبرحسیب الیاس اور اے ڈی ماحولیات محمد ابوذر شامل ہیں۔مذکورہ کمیٹی ضلع بھر کے مختلف بھٹہ خشت کا دورہ کر کے عملی طور پر نرخوں کا جائزہ لیگی اور دو یوم کے اندر اپنی جامع رپورٹ پیش کریگی۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ڈاکٹر ارشد وٹو نے کہا کہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اینٹوں کی فی ہزار سرکاری قیمت کا باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائیگا۔ ا

نہوں نے کہا کہ شفافیت،منصفانہ نرخوں اور عوامی مفاد کے تحفظ کو یقینی بنانا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ غیر ضروری منافع خوری اور ناجائز اضافوں کی حوصلہ شکنی کی جائیگی اور کسی کو بھی عوامی مفاد کے خلاف من مانی قیمتیں مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی جائیگی۔اے ڈی سی جی نے ہدایت کی کہ کمیٹی کے اراکین بھٹہ ہائے خشت کا دورہ کرتے ہوئے بھٹہ مالکان سے مفصل مشاورت کرے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس