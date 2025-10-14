صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت سی ایم انیشیٹیو کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت سی ایم انیشیٹیو کا جائزہ اجلاس

میانوالی (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی زیر صدارت سی ایم انیشیٹیو کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔اجلاس میں الیکٹرک بس سروس کے انتظامی امور، گندم کی سمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات، ستھرا پنجاب پروگرام، گندم کی بیجائی کے انتظامات، شہر کے بیوٹیفکیشن پلان، آورہ کتوں کی تلفی کی مہم سمیت دیگر اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس سے ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہو ئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تما م کے پی آئز پر عملدرآمد کو یقینی بنا یا جا ئے ۔ انہوں نے ڈی ڈی زراعت توسیع کو ہدایت کی کہ گندم کی بیجائی سے متعلق کسانوں کو زیا دہ سے زیا دہ آگاہی دی جا ئے اور مطلوبہ اہداف کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے ۔ 

 

