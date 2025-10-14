پیرا فورس کا تجاوزات کیخلاف آپریشن ‘ متعدد دکانیں سیل
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)پیرا فورس کا تجاوزا ت کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے متعدد دکانیں سیل کر دیں ۔ پیرا فورس نے ناجائز تجاوزات کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ کارروائی کے دوران پیرا فورس افسران کی نگرانی میں متعدد دکانوں کے شٹر مشینری کے ذریعے اتارے گئے۔۔۔
جبکہ کئی دکانوں کو سیل کر کے جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔ترجمان پیرا فورس کے مطابق، شہر میں ناجائز تجاوزات کے خلاف مہم جاری رکھی جائے گی اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ وہ تعاون کریں اور تجاوزات سے گریز کریں تاکہ شہر کا حسن اور ٹریفک نظام بہتر بنایا جا سکے ۔