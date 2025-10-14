110لٹر شراب برآمد 4ملزم گرفتار،مقدمات درج
کندیاں(نمائندہ دنیا )کندیاں پولیس نے 4 شراب فروش کو گرفتار کر کے 110 لٹر شراب برآمد کر لی ، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر شراب فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ کندیاں نے دوران چیکنگ محمد رضوان سے 40لٹر محمد ظفر سے 20لٹر، رئیس خان سے 20لٹر، عامر سہیل سے 30لٹر شرا ب برآمد کی،ملزمان کو گرفتار کرکے تھانہ کندیاں میں الگ الگ مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔
