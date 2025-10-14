ڈیوٹی کے دوران زخمی ہونیوالا لائن مین دم توڑ گیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )فیسکیو سب ڈویژن جوہرآباد میں حفاظی انتظامات کے فقدان کے سبب دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والا ایک اور لائن مین محمد رمضان زندگی کی بازی ہار گیا ، محمد رمضان کو شدید زخمی حالت میں ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال جوہر آباد منتقل گیا گیا تھا جہاں سے اسے تشویشناک حالت کے پیش نظر الائیڈ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا جہا ں وہ ایک ہفتہ موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد دوران علاج دم توڑ گیا۔
