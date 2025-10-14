صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد پولیو مہم کے فول پروف سکیورٹی انتظامات،360پولیس افسر،اہلکار تعینات

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی پولیس کی جانب سے انسداد پولیو مہم کے فول پروف سکیورٹی انتظامات، 360 سے زائد پولیس افسران و جوان تعینات۔میانوالی میں 4روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ پولیو مہم آج 13اکتوبر 2025سے 16 اکتوبر2025تک جاری رہے گی۔

ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی خصوصی ہدایات پر میانوالی پولیس انسداد پولیو کے دوران 51یونین کونسلز میں 935موبائل ٹیموں کے ہمراہ 58فکس پوائنٹس، 37ٹرانزٹ پوائنٹس پر فول پروف سیکورٹی کے لیے 360سے زائد پولیس افسران اور جوان فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔

