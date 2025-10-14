صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار)تھانہ کلورکوٹ پولیس نے دیانتداری اور فرض شناسی کی شاندار مثال قائم کرتے ہوئے روڈ سے ملنے والے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات اصل مالکان کے حوالے کر د ئیے ۔ پولیس ٹیم کو دورانِ گشت کلورکوٹ روڈ سے ایک فیملی کا بیگ ملا جس میں بھاری مالیت کے طلائی زیورات موجود تھے ،پولیس نے بیگ کو قبضہ میں لے کر اصل مالکان کو تلاش شروع کرکے تھانے بلا یا اور بیگ بمعہ زیورات ان کے حوالے کر دئیے ۔

