تھل ایکسپریس شدید انتظامی غفلت کا شکار
کندیاں(نمائندہ دنیا )راولپنڈی سے ملتان اور ملتان سے براستہ کندیاں، اٹک، راولپنڈی تک چلنے والی تھل ایکسپریس شدید انتظامی غفلت کا شکار ہے اس ٹرین کے ساتھ کم از کم آٹھ کوچز ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے مگر افسوس کہ یہ گاڑی اکثر صرف تین یا چار کوچز کے ساتھ چلائی جا رہی ہے حتیٰ کہ پارسل ریک بھی ختم کر دی گئی ہے ۔
راولپنڈی سے ملتان اور ملتان سے براستہ کندیاں، اٹک، راولپنڈی تک چلنے والی تھل ایکسپریس شدید انتظامی غفلت کا شکار ہے اس ٹرین کے ساتھ کم از کم آٹھ کوچز ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے مگر افسوس کہ یہ گاڑی اکثر صرف تین یا چار کوچز کے ساتھ چلائی جا رہی ہے حتیٰ کہ پارسل ریک بھی ختم کر دی گئی ہے ۔