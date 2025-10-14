صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرافورس کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں

  • سرگودھا
پیرافورس کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں

میانوالی (نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر سب ڈویژنل آفیسر پیرا فورس جاوید سرور کی زیر نگرانی میانوالی شہر میں تجاوزات کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری۔پیر ا فورس اور ایم سی کے اینٹی اینکروچمنٹ اسکواڈ نے وتہ خیل چوک، گورنمنٹ ہا ئی سکول روڈ، ٹرک اڈا اور دیگر مقامات پر تجاوزات کے خلاف کاروائی کر تے ہو ئے دوکا نوں کے سامنے تشہیر کیلئے نصب کئے گئے تجاوز شدہ غیر قانونی بورڈز اور دوکانوں کے شیڈز ہٹوا دیئے۔

