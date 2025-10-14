صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان ہو یا بھارت،کسی کو پاکستان میں در اندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی ، ملک شہادت اعوان

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )سابق وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ملک شہادت اعوان نے کہا ہے کہ افغانستان ہو یا بھارت،کسی کو بھی پاکستان میں در اندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

تفصیلات کے مطابق وطن عزیز میں پائیدار امن کے قیام کیلئے دہشت گردی کیخلاف جاری جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج تنہا نہیں ، پوری پاکستان قوم ان کی پشت پر سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے ۔ جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران ان کا کہنا تھا کہ افغان چیک پوسٹوں سے دہشت گردانہ حملے ہماری ازلی دشمن بھارت کے ایماء پر کئے جا رہے ہیں اس لئے ان کا بھر پور اور موثر جواب دینا ضروری تھا ۔

 

