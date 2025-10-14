صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں تھانے کے سامنے فائرنگ ‘ بیٹا قتل‘ باپ زخمی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی میں پرانی دشمنی پر ایک فریق کی دوسرے پر تھانہ سٹی کے سامنے فائرنگ اور فائرنگ کے نتیجہ میں باپ بیٹا شدید زخمی ہو گئے بعد ازاں شدید زخمی بیٹا حماد خان زادے خیل محلہ گرین ٹاون نزد گرڈ اسٹیشن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہوگیا۔

جب کے اسکے والد عارف خان زادے خیل کو راولپنڈی ریفر کر دیا گیا ہے جہاں پر اسکی حالت بھی نازک بتائی جارہی ہے اس فائرنگ کی وجہ عناد پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے مقتول حماد کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ پہلے بھی مخالفین کی فائرنگ سے دو سال بیمار اور چارپائی پر گزار چکا ہے اور اب فائر لگنے سے جان کی بازی بھی ہار گیا۔

 

