منشیات فروش گرفتار‘2100گرام چرس برآمد، مقدمہ درج
میانوالی (نامہ نگار ) تھانہ بانگی خیل پولیس کی کاروائی، منشیات فروش گرفتار، 2100 گرام چرس برآمد، مقدمہ درج،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے او تھانہ بانگی خیل نے دوران چیکنگ محمد عرفان ولد عبد الکریم سکنہ تورنگی سے 2100 گرام چرس برآمد کی۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ بانگی خیل میں مقدمہ درج کر لیا۔ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے کاروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی ہے ۔
