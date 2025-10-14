ملک میں اگرجمہوریت ہے تو احتجاج کا حق ہر پارٹی کو ہے ،جاوید اقبال ساجد
میانوالی (نامہ نگار )تحریک لبیک کے کار کنوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔اگر ملک میں جمہوریت ہے تو احتجاج کا حق ہر پارٹی کو ہے تحقیق کی جائے پرامن احتجاج کو پر تشدد کس نے بنایا ہے۔
ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے کیا ہے ، انہوں نے کہا کہ فلسطین سے اظہار یکجہتی کیلئے کئے جانیوالے مارچ کو روکنا سوالیہ نشان ہے حکومت امریکی سفارتخانے تک نہ سہی اس سے پہلے کسی پوائنٹ پر احتجاج کی اجازت دے دیتی۔ مارچ کے آغاز سے پہلے ہی مارچ کو ختم کرنے کی حکومتی کوشش نے حالات بگاڑ دیئے ہیں ۔