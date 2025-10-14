جوہر آباد میں گندگی کے ڈھیر اورگندا پانی ‘شہریوں کو مشکلات
خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب کے ضلعی صدر مقام جوہر آباد میں گندگی کے ڈھیر اور غلاظت سے بھرا ہوا پانی نظر آنے لگا جس سے صحت و صفائی کی صورتحال ایک معمہ بن گئی ، کوئی بھی ادارہ اس معمے کو حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ، شہر میں صفائی کا عمل صرف گلیوں میں جھاڑو پھیرنے تک محدود ہے ، گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا کھڑے ہوئے پانی کی نکاسی نہیں کی جاتی۔
جس کی وجہ سے شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی پھیلنے والی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے ڈینگی ، ملیریا کی وبا پھیلنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے ۔ جو ہر آباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ضلعی انتظامیہ سے استدعا کی ہے کہ متعلقہ ادارے کو صحت و صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کا پابند جائے ۔