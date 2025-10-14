صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ مومن کا دورہ انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر فیصل شہزاد چیمہ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹ مومن کا دورہ انسدادِ پولیو مہم کا باقاعدہ افتتاح

کوٹ مومن (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن فیصل شہزاد چیمہ نے ٹی ایچ کیو اسپتال کوٹ مومن کا دورہ کیا اور انسدادِ پولیو مہم کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال میں دستیاب سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔۔۔

مریضوں کی عیادت کی اور ان کے لواحقین سے دریافت کیا کہ کہیں باہر سے ادویات یا دیگر ضروری سامان تو نہیں منگوایا جا رہا۔اسسٹنٹ کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عوام کو بہتر اور مفت صحت کی سہولیات کی فراہمی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ مریضوں کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

