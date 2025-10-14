پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہفتہ وار کارکردگی جائزہ اجلاس کا انعقاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ہفتہ وار کارکردگی جائزہ اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے رواں سال سرگودہا ڈویژن میں مجموعی طور پر 56 ہزار 267 انسپیکشنز کیں، جن کے دوران 20 ہزار 416 نوٹسز جاری کیے گئے ، 4 ہزار 62 کاروباری افراد کو مجموعی طور پر 5 کروڑ 47 لاکھ 7 ہزار روپے جرمانے کیے گئے ، جبکہ 2 لاکھ سے زائد افراد کو زبانی ہدایات جاری کی گئیں۔
مزید بتایا گیا کہ 754 سیمپلز حاصل کیے گئے جن میں سے 107 کیسز پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے رواں سال صرف دودھ کے شعبے میں 27 ہزار 495 انسپیکشنز کیں، جن میں سے 108 نمونے فیل ہوئے ۔ چیک کیے گئے 2 کروڑ 43 لاکھ لیٹر دودھ میں سے 32 ہزار 950 لیٹر ناقص دودھ تلف کیا گیا۔ اس دوران 855 افراد کو 31 لاکھ 61 ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے ۔ دودھ کی دکانوں (ملک شاپس) کے حوالے سے بتایا گیا کہ 522 انسپیکشنز میں 3 ہزار 151 نوٹسز جاری کیے گئے۔
92 کیسز میں قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی اور ایک کروڑ 26 لاکھ روپے کے جرمانے کیے گئے ۔ 34 لاکھ 36 ہزار 959 لیٹر دودھ چیک کیا گیا جن میں سے 28 ہزار 293 لیٹر ناقص دودھ تلف کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر فوڈ اتھارٹی نے اجلاس کو بتایا کہ سرگودہا ضلع میں 52 اہلکاروں پر مشتمل 7 ٹیمیں سرگرم ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہی ہیں۔