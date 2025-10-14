ای بزپورٹل سے این او سی، لائسنس کا اجرا تیزکرنیکی تیاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ای بز پورٹل کے ذریعے این او سی، لائسنس اور دیگر سرکاری منظوری کا عمل مکمل طور پر آن لائن کرنے کیلئے اقدامات تیز کر دیئے گئے اس حوالے سے کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ’’ای بز پورٹل‘‘ کے نفاذ سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، تمام سرکاری محکموں کے ڈویژنل اور ضلعی سربراہان نے شرکت کی۔ اجلاس میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ (PITB) کی ٹیم نے وزیراعلیٰ پنجاب کے نئے \"ای بز پورٹل\" پروگرام پر تفصیلی بریفنگ دی اور اس کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ ٹیم نے بتایا کہ ای بز پورٹل کے ذریعے این او سی، لائسنس اور دیگر سرکاری منظوریوں کا عمل مکمل طور پر آن لائن کیا جا رہا ہے تاکہ عوام کو دفاتر کے چکر لگانے سے نجات مل سکے ۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کا یہ اقدام شفافیت،
آسانی اور عوامی سہولت کی طرف ایک بڑا قدم ہے ۔ انہوں نے تمام محکموں کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ اس پروگرام کی مکمل اونرشپ لیں اور اس پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے میں میونسپل اداروں اور ڈپٹی کمشنر دفاتر میں ای بز پورٹل کو فعال کیا جائے ۔ این او سی یا دیگر منظوریوں کے لیے کاغذی درخواستیں وصول نہ کی جائیں اور تمام کارروائیاں صرف ای بز پورٹل کے ذریعے نمٹائی جائیں۔کمشنر نے ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن کو فوکل پرسن مقرر کیا اور ہدایت کی کہ ہر محکمہ اپنے آئی ٹی نمائندے کو ٹیم میں شامل کریں تاکہ پروگرام پر مؤثر اور بروقت عملدرآمد ممکن بنایا جا سکے ۔