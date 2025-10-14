صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کنسلٹنٹ صوبائی محتسب کی ضلع کونسل میں کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صوبائی محتسب پنجاب عائشہ حامد کے ویژن کے مطابق کنسلٹنٹ سرگودھا چو دھری ممتاز احمد دیو نے ضلع کونسل سرگودھا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں تمام درخواست دہندگان کے مسائل سنے گئے۔۔۔

اور ان کو موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کئے اور شہریوں کے مسائل حل کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ کنسلٹنٹ سرگودھا نے شہریوں کے مسائل فوری طور پر ضابطہ قانون کے تحت حل کرنے کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہر خاص و عام کے لیے بلا تفریق صوبائی محتسب سرگودھا دفتر کے دروازے کھلے ہیں ۔

 

