تجاوزات کیخلاف آپریشن، مزید5دوکانیں سیل کر دی گئیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کارپوریشن حکام کا تجاوزات کے خلاف آپریشن مزید5دوکانیں سیل،پختہ تجاوزات مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ دوکانداروں کو کوٹ فرید روڈ پر ماڈل ریڑھی بازار میں منتقل کر دیا گیا۔۔۔
تفصیل کے مطابق تحصیل آفیسر ریگولیشن زوہا مسعود بلوچ کی سربراہی میں انکروچمنٹ انسپکٹر ملک شاہد محمود و عملہ اور پیرا پر مشتمل ٹیم نے گزشتہ روز کوٹ فرید روڈ خوشاب روڈ، سٹی روڈ، ٹیچنگ ہسپتال اطراف کی مارکیٹوں میں آپریشن کرتے ہوئے پختہ و پختہ تجاوزات ہٹاتے ہوئے 5دوکانیں سیل کر دی گئیں،اس موقع پر انسپکٹر ملک شاہد نے مختلف علاقوں سے ریڑھیوں کو کوٹ فرید روڈ ماڈل ریڑھی بازار میں منتقل کر دیا اس موقع پر ٹی او آر نے میڈیا کو بتایا کہ یہ کریک ڈاؤن گرینڈ آپریشن کا حصہ ہے جو بغیر چھٹی روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گا، اس موقع پر درجنوں تاجروں کو وارننگ دینے کے ساتھ ساتھ متنبہ کیا گیا کہ ا ز خود قانونی دارہ کار میں نہ آنے والوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے ۔