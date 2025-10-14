جامعہ امام بخاری میں ششماہی امتحانات کے نتائج کی تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جامعہ امام بخاری میں ششماہی امتحانات کے نتائج کے حوالہ سے تقریب کا انعقاد، دینی و عصری علوم میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے وا لے 90 طلبہ میں انعامات کی تقسیم عمل میں آگئی، اس موقع پر تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے جامع امام بخاری کے سربراہ اور مرکزی ایڈیشنل ناظم اعلیٰ سید سبطین شاہ نقوی نے پوزیشن ہولڈر طلباء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
جامعہ امام بخاری اشاعت و تبلیغ دین کے نظریہ سے مصروف عمل ہے اور یہاں سے فارغ التحصیل طلباء نہ صرف ملک کے مختلف علاقوں میں بلکہ دنیا بھر میں علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں اور نسل نو کو دینی علوم سے سرفراز کرتے ہوئے دیئے سے دیا جلانے کا سلسلہ جاری ہے ، حافظ میاں عبدالغفار آزاد اور افضل اعوان نے بھی خطاب کیا ،امتحانات میں 4 سو طلباء نے حصہ لیا جن میں سے 82 طلباء نے اول دوئم اور سوئم پوزیشنز حاصل کیں ۔