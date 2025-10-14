صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد،باندھ کر زیورات ،نقدی لوٹ لی

  • سرگودھا
گھر میں گھس کر خاتون پر تشدد،باندھ کر زیورات ،نقدی لوٹ لی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران پیر مصطفی کالونی کی رہائشی بیوہ خاتون منوراں بی بی کے گھر میں تین نامعلو افراد گھس آئے جنہو ں نے خاتون کو مزاحمت پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے باندھ دیا اور گھر سے قیمتی زیورات،نقدی ،موبائل و دیگر اشیاء لوٹ کر لے گئے۔۔۔

 127جنوبی کے قریب محمد ذیشان اور کوٹمومن کے قریب باسط علی سے اسلحہ کے زور پر موٹرسائیکلیں و نقدی چھین لی گئی ،سالم کے قریب طاہر محمودسے دو نامعلوم موٹرسائیکل سوار وں نے گن پوائنٹ پر ستر ہزار روپے نقدی وموبائلز چھین لئے ،جبکہ آفیسر کالونی کے عبدالغفار کے گھر سے آٹھ لاکھ روپے مالیت ے زیورات ،عاقل شاہ کے محمد عنصر کے شوروم سے ساڑھے تین لاکھ روپے مالیت کا سامان،بدررانجھا کے محمد آصف کے رقبہ سے ڈیڑھ لاکھ روپے مالیت کی زرعی مشینری چوری کر لی گئی علاوہ ازیں نامعلوم جیب تراش نے گرین بس میں رش کا فائدہ اٹھا کر موضع اوپی کے محمد ارشد نامی کاشتکار کو ایک لاکھ روپے کی نقدی سے محروم کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

