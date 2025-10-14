الیکٹرک بسوں نے ٹرانسپورٹروں میں بے چینی بڑھا دی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) الیکٹرک بسوں کی وجہ سے نجی گاڑیوں میں سواریاں کم ہونے پر ٹرانسپورٹروں کی بڑھتی ہوئی بے چینی اور صورتحال کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں کرنے کیلئے کوششیں کھل کر سامنے آنے لگی ہیں ،ذرائع کے مطابق ٹرانسپورٹر نے الیکٹرک بسوں سے قبل مسافروں کو لوٹنا شروع کر رکھا تھا جبکہ۔۔۔
بچوں خواتین اور بوڑھوں کا کرایہ نہیں لیا جاتا ہے قبل ازیں یہی مسافر دو سو روپے تک کرایہ ادا کرنے کے باوجود جانوروں کی طرح گاڑیوں میں بیٹھنے پر مجبور تھے ،تاہم اب صرف 20روپے میں اپنی منزل پر پہنچ رہے ہیں ،اس ساری صورتحال میں ٹرانسپورٹرز کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پہلے والی صورتحال کو دوبارہ لانے اور اپنا کنٹرول حاصل کرنے کیلئے داؤ پیچ میں مصروف ہیں، اور اس منصوبہ کے نقائص کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مسافرروں کو راغب کرنے اور انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔