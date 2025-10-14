صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی اداروں کے اطراف تجاوزات ،پارکنگ ختم نہ ہوسکی

  سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر نے شہر بھر میں قائم سرکاری و نجی تعلیمی اداروں کے اطراف میں تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کے خاتمہ کیلئے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی تشکیل دی تھی، تاہم صورتحال کا سد باب ہو سکا اور نہ ہی کمیٹی عملی اقدامات اٹھا سکیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سیاسی اثر ورسوخ اور ٹھیکیداروں کی مداخلت کے باعث یہ کمیٹی ایک سال میں کچھ بھی نہیں کر سکی،جبکہ۔۔۔

اندرون شہر انبالہ مسلم ہائی سکول، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بلاک نمبر2،گورنمنٹ گرلز پائلٹ ماڈل ہائی سکول سمیت سیٹلائٹ ٹاؤن اور شہر کے دیگر سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں کے سامنے اور اطراف تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ کی بھرمار نے صورتحال انتہائی مخدوش بنا کررکھ دی ہے بالخصوص چھٹی کے اوقات میں ان مقامات پر بڑھتے ہوئے مسائل بے قابو ہونے لگے ہیں،شہریوں اور طلبا و طالبات کے والدین نے کمشنر و ڈپٹی کمشنر کو اپنی نگرانی میں عمل درآمد کروانے کا مطالبہ کیاہے ۔

 

