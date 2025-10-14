سیلاب سے متاثرہ 41میں سے 26دیہات کا سروے مکمل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے سروے سے متعلق ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ۔۔۔
41 متاثرہ موضع جات میں سے 26 کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ باقی علاقوں کا کام رواں ہفتے کے دوران مکمل کر لیا جائے گا۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں 25 ٹیمیں کام کر رہی ہیں جنہوں نے اب تک 4835 سروے مکمل کیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 1731 مکانات متاثر رپورٹ ہوئے ، جن میں پکے مکانات میں 58 مکمل تباہ اور 724 جزوی متاثر جبکہ کچے مکانات میں 213 مکمل تباہ اور 732 جزوی متاثر رپورٹ ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 10093 ایکڑ رقبے کا سروے کیا جا چکا ہے جبکہ لائیو اسٹاک کے نقصانات سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی گئی۔
کمشنر سرگودہا نے ہدایت کی کہ سروے کا عمل شفاف، منظم اور بروقت مکمل کیا جائے تاکہ متاثرہ خاندانوں کی بحالی کا عمل جلد شروع کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی متاثرہ گھر یا خاندان کو نظرانداز نہ کیا جائے اور تمام ٹیمیں ذمہ داری کے ساتھ فیلڈ میں موجود رہیں۔ کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ وہ باہمی رابطہ مضبوط بنائیں ۔اور رپورٹ کی تیاری میں درست اعداد و شمار کو یقینی بنائیں۔اجلاس میں اے ڈی سی آر فہد محمود، اے سی آر ملک محمد اشرف، اے سی کوٹ مومن فیصل چیمہ، پی ڈی ایم اے ، لائیو اسٹاک اور زراعت کے افسران نے شرکت کی۔