جہانزیب اعوان کا آؤٹ سورس گورنمنٹ پرائمری سکول کا اچانک دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے پیر کی صبح آؤٹ سورس کیے گئے گورنمنٹ پرائمری اسکول چک نمبر 115 جنوبی کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے اسکول کے تعلیمی معیار، اساتذہ کی حاضری، صفائی ستھرائی اور انتظامی معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
کمشنر نے مختلف کلاسز کا معائنہ کیا، طلباء سے نصابی سوالات کیے اور تدریسی معیار کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اسکول کے ریکارڈ، حاضری رجسٹر اور دستیاب سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر سرگودہا نے آؤٹ سورس انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تعلیم کے معیار میں مزید بہتری لائی جائے اور تمام سہولیات بشمول صاف پانی، فرنیچر اور صفائی کو تسلسل سے یقینی بنایا جائے ۔ کمشنر نے اسکول انتظامیہ کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کی ہدایت کی اور کہا کہ تعلیم کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔