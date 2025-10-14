صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہانزیب اعوان کا آؤٹ سورس گورنمنٹ پرائمری سکول کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
جہانزیب اعوان کا آؤٹ سورس گورنمنٹ پرائمری سکول کا اچانک دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے پیر کی صبح آؤٹ سورس کیے گئے گورنمنٹ پرائمری اسکول چک نمبر 115 جنوبی کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے اسکول کے تعلیمی معیار، اساتذہ کی حاضری، صفائی ستھرائی اور انتظامی معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا۔

کمشنر نے مختلف کلاسز کا معائنہ کیا، طلباء سے نصابی سوالات کیے اور تدریسی معیار کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اسکول کے ریکارڈ، حاضری رجسٹر اور دستیاب سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر سرگودہا نے آؤٹ سورس انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تعلیم کے معیار میں مزید بہتری لائی جائے اور تمام سہولیات بشمول صاف پانی، فرنیچر اور صفائی کو تسلسل سے یقینی بنایا جائے ۔ کمشنر نے اسکول انتظامیہ کو کارکردگی بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کی ہدایت کی اور کہا کہ تعلیم کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نجی ہسپتالوں کے باہر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز قائم

انجمن تاجران مین مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن کے وفد کی خرم دستگیر سے ملاقات

سیالکوٹ :ٹریفک حادثات کی روک تھام کے حوالے سے آ گاہی مہم

اے سی ڈسکہ اور پیرا فور س کا تجاوزات کیخلاف آپریشن

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

گجرات:ایئر پورٹ چوک میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس