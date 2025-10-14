صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹہ مزدورں کی فلاح بچوں کی تعلیم کا منصوبہ ٹھپ

  • سرگودھا
حکام کی عدم توجہ،منصوبہ سرکاری ریکارڈ مرتب کرنے تک محدود،سکول بھی صرف ریکارڈ میں چل رہے ،مزدوروں نے بچوں کو سکولوں میں بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا

صوبائی و ضلعی حکام کی عدم توجہ کے باعث بھٹہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کا منصوبہ صرف سرکاری ریکارڈ مرتب رکھنے تک محدودہے ، ذرائع کے مطابق بھٹہ خشت پر حالیہ دنوں میں ہونیوالی کاروائیوں کے دوران جبری مشقت کرتے بچوں کی بازیابی اور اس تناظر میں بھٹہ مالکان اوربچوں کے والدین کے خلاف درج کروائے گئے مقدمات کے تناظر میں کی جانیوالی چھان بین میں انکشاف ہوا ہے کہ سرگودھا میں بھٹہ مزدورکی بڑی تعداد نے مالی امداد کیلئے در بدر ہونے کے بعد مایوس ہو کر نہ صرف اپنے بچوں کو فلاحی سکولوں سے ہٹا لیا ہے بلکہ وہ مالکان کے قرضوں کا بوجھ ہلکا کرنے کیلئے ایک مرتبہ پھر اپنے معصوم بچوں کو جبری مشقت میں جھونکنے پر مجبور ہیں،

جبکہ حکومت کی جانب سے بھٹہ مزدوروں کی فلاح و بہبود اور ان کے بچوں کو جبری مشقت سے جان چھڑا کر تعلیم دلوانے کیلئے شروع کیا گیا منصوبہ مزید فنڈز کی عدم فراہمی اور مقامی سطح پر چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے مکمل طور پر ٹھپ پڑا ہے اور بھٹہ خشت کے قریب بنائے گئے لگ بھگ تمام سکول بھی صرف سرکاری ریکارڈ میں ہی چل رہے ہیں ،جس پربھٹہ مزدوروں نے مالی بد حالی کے باعث الگ سے درخواستیں بھی دیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہو سکی ،بھٹہ مزدوروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اپنے صوابدیدی فنڈز سے ہماری امداد کرے ، جس کے باعث وہ انتہائی کسمپرسی کا شکار ہیں، بھٹہ مالکان اب قرضے دینے میں لعت و لعل سے کام لے رہے ہیں۔

 

مزید پڑہیئے

