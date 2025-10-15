صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرحوم رشتہ دار کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش پرمقدمہ درج

  • سرگودھا
مرحوم رشتہ دار کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش پرمقدمہ درج

جعلی اشٹامپ پیپرز تیار ،مرحوم والد سے زیورات ،چاندی لینے کا جھوٹ بولا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جعلی دستاویزات کے ذریعے متوفی رشتہ دار کی اولاد سے جائیداد ہتھیانے کی کوشش کرنے پر دو خواتین سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ نواحی نشاط آباد کے رہائشی اﷲدتہ نے پولیس کو بتایا کہ سلمی بی بی ،جمیلہ ،محمدندیم اور محمد صغیر نے ساز باز کر کے جعلی اشٹامپ پیپرز تیار کئے جن میں مذکورہ شخص کے مرحوم والد غلام رسول کے ساتھ لین دین کا مبینہ معاہدہ ظاہر کیا کہ مرحوم نے ان کے دس تولے زیورات،سوا کلو چاندی دینا ہیں، جانچ پڑتال کرنے پر معاہدہ جھوٹا نکلا جس پر چاروں کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی گئی۔ 

