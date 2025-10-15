قتل کیس کا مفرور ملزم33برس بعد سامنے آ گیا،عبوری ضمانت
احسان اللہ پر 1992میں رائے آصف سلطان ایڈووکیٹ کو قتل کرنے کا الزام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) قتل کے مقدمہ میں مفرور ہونے والا ملزم 33 برس بعد منظر عام پر آگیا ،ملزم احسان اﷲ پر الزام ہے کہ اس نے 1992 میں تھانہ سلانوالی کی حدود میں رائے آصف سلطان بھٹی ایڈوکیٹ کو فائرنگ کر کے قتل کیا ،33 سال تک مفرور رہنے کے بعد ملزم اچانک منظر عام پر آگیا اور سیشن عدالت سلا نوالی سے عبوری ضمانت کروا لی،مقتول آصف سلطان بھٹی کا بیٹا ماجد سلطان اپنے والد کے قتل کی پیروی کر رہا ہے گزشتہ روز ملزم احسان اﷲ نے عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کرنے کے بعد مقتول کے بیٹے کو دیگر تین ساتھیوں کے ہمراہ گن پوائنٹ پر روک لیا ملزمان نے مقتول کے بیٹے کو دھمکی دی کہ وہ قتل کے مقدمہ سے باز آ جائے وگرنہ اسے بھی قتل کر دیا جائے گا اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقتول کے بیٹے کو دھمکیاں دینے کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا، پولیس کا کہنا ہے کہ مرکزی ملزم اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ۔