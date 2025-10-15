صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احتجاج روکنے کیلئے کنٹینرز کا استعمال ،ایکسپورٹرز پریشان

  • سرگودھا
احتجاج روکنے کیلئے کنٹینرز کا استعمال ،ایکسپورٹرز پریشان

قیمتی کنٹینرز نہ صرف ٹوٹ پھوٹ کاشکار بلکہ ایکسپورٹ بھی متاثر ہو رہی ہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)احتجاجی عمل کی روک تھام کیلئے کنٹینرز کا بڑھتا ہوا استعمال اور ٹوٹ پھوٹ کے باعث ایکسپورٹرز پریشانی کا شکار اور ایکسپورٹ متاثر ہونے کے خدشات ہیں، ایکسپورٹرز نے حکومت پنجاب سے رجوع کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ کنٹینرز ایکسپورٹ کے لئے استعمال ہوتے ہیں جبکہ حکومت راستے بلاک کرنے کا کام لے رہی رہے جس سے قیمتی کنٹینرز نہ صرف ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو رہے ہیں بلکہ ایکسپورٹ بھی متاثر ہو رہی ہے ، اس سلسلہ میں ایکسپورٹرز کو شدید مشکلات درج در پیش ہیں، اور حکومتی زر مبادلہ کی شرح بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے ،انہوں نے مطالبہ کیا کہ پکڑے گئے تمام کنٹینرز فوری واپس کر کے آئندہ شاہرائیں بلاک کرنے کی صورت میں بیرئیرز استعمال کئے جائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر