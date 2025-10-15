لیڈی ڈکیت نے 2ساتھیوں سے مل کر زمیندار کو لوٹ لیا
محمد یاسین کو برقع پوش عورت ملی ،گھر چھوڑنے کی منت،ساتھیوں کا تشدد 50 ہزار روپے اور دیگر اشیاء چھین لیں،برہنہ ویڈیو بنالی،اکائونٹ بھی خالی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)خاتون ڈاکو نے دیگر دو مرد ساتھیوں کے ساتھ مل کر زمیندار کو لوٹ لیا ،بتایا جاتا ہے کہ سیداں کالونی دھریمہ کا رہائشی زمیندار محمد یاسین گھر جا رہا تھا کہ پٹرول پمپ کے قریب اسے برقع پوش خاتون ملی جس نے منت سماجت کی کہ موٹر سائیکل سوار زمیندار اسے گھر چھوڑ آئے ،زمیندار خاتون کو لے کر اس کے گھر گیا تو پہلے سے موجود خاتون کے دو ساتھیوں نے اسلحہ کے زور پر اسے روک کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا،خاتون اور اس کے ساتھیوں نے زمیندار سے 50 ہزار روپے کی نقدی اور دیگر اشیاء چھین لی ،،ملزمان نے زمیندار کو برہنہ کر کے اس کی ویڈیو فلمیں بھی بنائی مقدمہ درج کرنے کی صورت میں اسے وائرل کرنے کی دھمکی بھی دی ،ملزمان نے زمیندار کے موبائل میں موجود جازکیش سے بھی رقم نکلوا لی ،جھال چکیاں پولیس نے خاتون اور اس کے تینوں ساتھیوں کے خلاف مقدمہ دری کر کے تفتیش شروع کر دی اورمقدمہ کے اندراج کے بعد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہے ہیں ۔