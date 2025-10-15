صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم عمر رکشہ ڈرائیورز کی بھرمار ، حادثات معمول بن گئے

  • سرگودھا
کم عمر رکشہ ڈرائیورز کی بھرمار ، حادثات معمول بن گئے

سرگودھا سلانوالی روڈ جگہ جگہ سے تجاوزات ،فوری نوٹس لینے کا مطالبہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نوری گیٹ سے استقلال آباد تک سلانوالی روڈ پر کم عمر رکشہ ڈرائیورز حادثات کا موجب بنے ہوئے ہیں،اور آئے روز حادثات معمول بن کر رہ گئے ہیں۔ تفصیل کے مطابق شہر کی مصروف شاہراہ سرگودھا سلانوالی روڈ جگہ جگہ سے تجاوزات اور پارکنگ اسٹینڈ بھی قائم ہیں رہی سہی کسر کم عمر ڈرائیور ز نے پوری کر دی ہے جو تیز رفتاری سے چنگ چی رکشے چلاتے ہوئے حادثات کا شکار ہو رہے ہیں، روزانہ سینکڑوں سے زائد تعداد میں چھوٹی بڑی گاڑیاں اس سڑک پر سفر کرتی ہیں سڑک کے دونوں اطراف تجارتی مراکز بھی ہیں۔ جسکی وجہ سے پیدل چلنے والے شہریوں کی بھی کثیر تعداد حادثات کا شکار ہو رہی ہے ،شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

