پولیو ڈراپس کیلئے جاتے حادثہ،بچہ جاں بحق ،والدین زخمی
لوڈر رکشے کی موٹر سائیکل کو ٹکر،4ماہ کا بچہ موقع پر دم توڑ گیا،ڈرائیور فرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈیرہ جدید کے قریب اینٹو ں سے لوڈ تیز رفتار لوڈ ر رکشہ کی زد میں آ کر موٹرسائیکل پر سوار چار ماہ کا بچہ جاں بحق میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے ، بتایا جاتا ہے کہ 117شمالی کا رہائشی توقیر اپنی بیوی پروین کے ہمراہ چار ماہ کے بیٹے محمد حمیش کو پولیو کے قطرے پلانے کیلئے لے جا رہے تھے کہ راستہ میں لوڈ ر رکشہ بے قابو ہو کر ان کے موٹرسائیکل سے جا ٹکرایا جس کے باعث حمیش موقع پر دم توڑ گیا جبکہ دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے ، جنہیں علاج معالجہ کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے متوفی بچے کی میت ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر کے ر کشہ ڈرائیور جو کہ موقع سے فرار ہو گیا کے خلااف مقدمہ درج کر لیا۔