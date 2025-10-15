صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو ڈراپس کیلئے جاتے حادثہ،بچہ جاں بحق ،والدین زخمی

  • سرگودھا
پولیو ڈراپس کیلئے جاتے حادثہ،بچہ جاں بحق ،والدین زخمی

لوڈر رکشے کی موٹر سائیکل کو ٹکر،4ماہ کا بچہ موقع پر دم توڑ گیا،ڈرائیور فرار

 سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈیرہ جدید کے قریب اینٹو ں سے لوڈ تیز رفتار لوڈ ر رکشہ کی زد میں آ کر موٹرسائیکل پر سوار چار ماہ کا بچہ جاں بحق میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے ، بتایا جاتا ہے کہ 117شمالی کا رہائشی توقیر اپنی بیوی پروین کے ہمراہ چار ماہ کے بیٹے محمد حمیش کو پولیو کے قطرے پلانے کیلئے لے جا رہے تھے کہ راستہ میں لوڈ ر رکشہ بے قابو ہو کر ان کے موٹرسائیکل سے جا ٹکرایا جس کے باعث حمیش موقع پر دم توڑ گیا جبکہ دونوں میاں بیوی شدید زخمی ہو گئے ، جنہیں علاج معالجہ کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے متوفی بچے کی میت ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر کے ر کشہ ڈرائیور جو کہ موقع سے فرار ہو گیا کے خلااف مقدمہ درج کر لیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر