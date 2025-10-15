سپیکر و میگا فون پر چندہ مانگنے والوں کیخلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا فیصلہ
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی و نواح میں سپیکر و میگا فون پر مساجد کے لئے اور ہر قسم کا چندہ مانگنے والے ہو جائیں ہوشیار مقدمات و اور گرفتاریاں ہونے لگی ہیں۔
اس سلسلہ میں تھانہ صدر پولیس کے ایک اہلکار نے مسمی محمد سلیم کو سکا پل مجاہد ٹاؤن کے قریب میگا فون پر اونچی آواز میں چندہ مانگنے پر فورس کے ہمراہ گرفتار کر لیا مانگی گئی چندے کی رقم اور میگا فون قبضہ میں لے کر ساؤنڈ اینڈ ریگولیٹری ایکٹ پر مقدمہ درج کر لیا ہے اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی اس پر کام جاری ہے۔