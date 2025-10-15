صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیکر و میگا فون پر چندہ مانگنے والوں کیخلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا فیصلہ

  • سرگودھا
سپیکر و میگا فون پر چندہ مانگنے والوں کیخلاف مقدمات اور گرفتاریوں کا فیصلہ

میانوالی (نامہ نگار )میانوالی و نواح میں سپیکر و میگا فون پر مساجد کے لئے اور ہر قسم کا چندہ مانگنے والے ہو جائیں ہوشیار مقدمات و اور گرفتاریاں ہونے لگی ہیں۔

 اس سلسلہ میں تھانہ صدر پولیس کے ایک اہلکار نے مسمی محمد سلیم کو سکا پل مجاہد ٹاؤن کے قریب میگا فون پر اونچی آواز میں چندہ مانگنے پر فورس کے ہمراہ گرفتار کر لیا مانگی گئی چندے کی رقم اور میگا فون قبضہ میں لے کر ساؤنڈ اینڈ ریگولیٹری ایکٹ پر مقدمہ درج کر لیا ہے اسی طرح دیگر علاقوں میں بھی اس پر کام جاری ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر