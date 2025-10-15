تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال خوشاب میں ایم ایل سی کی سہولت ختم
خوشاب (نمائندہ دُنیا)محکمہ صحت نے عوام کے ساتھ ایک اور ناانصافی کرتے ہوئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال خوشاب سے ایم ایل سی (میڈیکو لیگل سرٹیفیکیٹ) بنوانے کی سہولت ختم کر دی۔
ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر قاضی آصف محمود نے اس حوالے سے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے ۔نئے احکامات کے تحت تھانہ خوشاب اور تھانہ کٹھہ سگھرال سے منسلک دیہات کے رہائشیوں کو ایم ایل سی کے حصول کے لیے اب ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہرآباد آنا پڑے گا۔ اس فیصلے پر عوامی حلقوں میں سخت اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔