صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال خوشاب میں ایم ایل سی کی سہولت ختم

  • سرگودھا
تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال خوشاب میں ایم ایل سی کی سہولت ختم

خوشاب (نمائندہ دُنیا)محکمہ صحت نے عوام کے ساتھ ایک اور ناانصافی کرتے ہوئے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال خوشاب سے ایم ایل سی (میڈیکو لیگل سرٹیفیکیٹ) بنوانے کی سہولت ختم کر دی۔

ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر قاضی آصف محمود نے اس حوالے سے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے ۔نئے احکامات کے تحت تھانہ خوشاب اور تھانہ کٹھہ سگھرال سے منسلک دیہات کے رہائشیوں کو ایم ایل سی کے حصول کے لیے اب ضلعی ہیڈکوارٹر ہسپتال جوہرآباد آنا پڑے گا۔ اس فیصلے پر عوامی حلقوں میں سخت اضطراب اور بے چینی پائی جا رہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر