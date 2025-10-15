صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تشدد کے واقعات ،پڑوسن کی سرعام پٹائی ،نیم برہنہ کر دیا

  • سرگودھا
تشدد کے واقعات ،پڑوسن کی سرعام پٹائی ،نیم برہنہ کر دیا

5جنوبی میں تلخ کلامی پر ظہیر کا فرزانہ بی بی ،لقمان کا محمد علی پر شدید تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران فاروق کالونی میں آصف وغیرہ نے محمد فیاض کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ ملزمان زبردستی رقم دینے کا تقاضا کرتے ہیں جبکہ 5جنوبی میں تلخ کلامی پر ظہیر نے اپنی پڑوسن فرزانہ بی بی کو شاہرائے عام پر مارپیٹ کرتے ہوئے اسے نیم برہنہ کر دیا،گل والا میں لین دین کے تنازعہ پر لقمان وغیرہ نے محمد علی کو مار مار کر ادھ مو اکر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر