تشدد کے واقعات ،پڑوسن کی سرعام پٹائی ،نیم برہنہ کر دیا
5جنوبی میں تلخ کلامی پر ظہیر کا فرزانہ بی بی ،لقمان کا محمد علی پر شدید تشدد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پر تشدد واقعات کے دوران فاروق کالونی میں آصف وغیرہ نے محمد فیاض کو گھر میں داخل ہو کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ ملزمان زبردستی رقم دینے کا تقاضا کرتے ہیں جبکہ 5جنوبی میں تلخ کلامی پر ظہیر نے اپنی پڑوسن فرزانہ بی بی کو شاہرائے عام پر مارپیٹ کرتے ہوئے اسے نیم برہنہ کر دیا،گل والا میں لین دین کے تنازعہ پر لقمان وغیرہ نے محمد علی کو مار مار کر ادھ مو اکر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔