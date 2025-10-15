صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھروں،دکانوں میں چوریاں،موٹر سائیکلیں،سولر سسٹم غائب

  • سرگودھا
دو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر علی حیدر سے موٹرسائیکل و نقدی چھین لی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی جاری وارداتوں کے دوران 79شمالی کے قریب دو ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر علی حیدر سے موٹرسائیکل و نقدی چھین لی اور فرار ہو گئے جبکہ عاقل شاہ کے محمد عنصر کے شوروم،حسین آباد کالوی کے محمد اقبال ،نیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے محمد بلال کی دوکانوں سے 8 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سامان ،جمیل پارک کے تصور اقبال،ظفر اﷲ چوک کے محمد زمان کے گھروں سے لاکھوں روپے کا مال و زر سلانوالی سے دلدار حسین ،موضع میٹہ سے عون عباس کی موٹرسائیکلیں ،دھول کدھی کے احمد حسن کے رقبہ سے لاکھوں روپے مالیت کا سولر سسٹم نا معلوم چور اڑا لے گئے ، اطلاعات ملنے پر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

