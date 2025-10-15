صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ میں جنگ بندی ہونے پر احتجاج حیران کن ہے ، مولانا محمد سلیم

  • سرگودھا
غزہ میں جنگ بندی ہونے پر احتجاج حیران کن ہے ، مولانا محمد سلیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اہلحدیث انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ تمام سیاسی ومذہبی لو گ موجو د ہ حا لا ت میں وطن عز یز کی بقا وسلامتی کیلئے اپنا کر دار ادا کریں۔۔۔

 سڑکیں بند کر کے عوا م کو یر غما ل بنا نا توہین مذہب ہے 2سا ل غزہ میں خو ن کی ہولی کھیلی گئی ا ب جنگ بندی ہو ئی تو صو بہ پنجا ب میں احتجاج شروع ہوا جو حیرا ن کن ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ مذہب کے نا م پر شرپسند ی سے گریز کیا جائے اورتمام طبقے اپنا سنجید ہ قومی کر دار ادا کریں ۔

 

