افغانستا ن کی بلا ا شتعا ل جا ر حیت قابل مذ مت ہے ،ملک ضیاء الحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈویژنل جنر سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن علماء مشائخ ونگ ملک ضیاء الحق نے کہا ہے کہ افغانستا ن کی بلا ا شتعا ل جا ر حیت قابل مذ مت ہے۔۔۔
پاکستانی افوا ج میں افغا نی مہم جو ئی کا بھر پور طریقہ سے جو ا ب د یاجو کہ قابل تحسین ہے ا ب وقت آ گیا ہے کہ دہشتگر دوں کی پناہ گا ہوں کو نست و نعبو د کر د یا جا ئے پاکستا ن کے ہر شہر ی اور پا ک سر زمین کے چپے چپے کی حفاظت ہما ر ی بہا د ر افوا ج کی آئینی اور پیشہ وا رانہ ذمہ دا ر ی ہے جس کو انہوں نے ہمیشہ ہی نہا یت احسن طریقہ سے ا دا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہما ر ی افو اج کی پیشہ و ارانہ صلا حیتوں کو پوری دنیا جا نتی ہے ا ب دہشتگر دوں کو بھر پور طریقہ سے منہ توڑ جو ا ب د یا جا ئے گا۔