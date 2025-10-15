صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی ا مد اد ی ا دا رے کاپاکستان کو مفت ویکسین بند کر نے کا فیصلہ حیران کن ہے ،شیخ کا مر ا ن شہزاد

  • سرگودھا
عالمی ا مد اد ی ا دا رے کاپاکستان کو مفت ویکسین بند کر نے کا فیصلہ حیران کن ہے ،شیخ کا مر ا ن شہزاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سٹی سیکرٹر ی اطلاعات پا کستا ن پیپلزپارٹی شیخ کا مر ا ن شہزاد نے کہا ہے کہ عالمی ا مد اد ی ا دا رے گا و ی کا 2031کے بعد پاکستان کو مفت ویکسین بند کر نے کا فیصلہ حیران کن ہے۔۔۔

 ا س کے بعد پا کستا ن کو پو لیو اور بچوں کے لیے حفاظتی ویکسین خریدنی یا مقامی طور پر تیا ر کر نی ہو گی گا و ی پاکستا ن کو انسداد پو لیو سمیت بچوں کی حفاظتی ویکسین بطور ا مدا د مفت فراہم کر تا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر عالمی ا مدا د ی ا دا رے کو اپنے ا س فیصلے پر نظر ثا نی کرنے کیلئے حکومتی مجبو ر کر ے کیونکہ یہ ویکسین ہر حوالہ سے بچوں کیلئے بہت ضرور ی ہے ۔

