افغانستا ن کو دہشتگر د ی کی سر پر ستی اور شرپسند ی کو تر ک کر نا ہو گا چودھری عدیل ارائیں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنماء چودھری عدیل ارائیں نے کہا ہے کہ افغانستا ن کو دہشتگر د ی کی سر پر ستی اور شرپسند ی کو تر ک کر نا ہو گا۔۔۔
افغانستا ن کا رو یہ بین ا لا قوامی قوانین کی کھلی خلا ف ور ز ی ہے بلکہ ا چھے ہمسا ئیگی کے ا صو لو ں کے بھی منافعی ہے پاکستان کی مسلح افوا ج ملک قو م کے تحفظ کی ضامن ہے پاکستا ن کی بز نس کمیونٹی پا ک فو ج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑ ی ہے۔ اور دشمن کے نا پا ک عزائم کو نا کا م بنا نے کیلئے ہر ممکن تعاو ن کر ے گی پاکستانی قو م اور افوا ج مل کر دہشتگر د ی کے نا سور کو جڑ سے اکھاڑ نے میں کامیاب ہو ں گی