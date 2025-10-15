صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سہیل آ فر ید ی کا و زیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہو نا جمہور یت کی فتح ہے ، ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے سہیل آ فر ید ی کا بھار ی ا کثر یت سے و زیر اعلی خیبر پختونخوا منتخب ہو نا جمہور یت کی فتح ہے۔۔۔

 ن لیگ اور پیپلزپارٹی و دیگر کا رو یہ ا س ضمن میں غیر جمہور ی ر ہا ہے وفاقی حکومت بھی اپنے غیر آئینی اقدا ما ت سے با ز ر ہے بلاشبہ الیکشن کمیشن کا اراکین اسمبلی کو آزاد قرار د ینے کا فیصلہ جمہور ی اقدار کی نفی ہے حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا ہ سمیت ملک بھر میں پی ٹی آئی سب سے ز یا د ہ مقبو ل اور بڑ ی جماعت ہے ،پی ٹی آئی کی مقبو لیت میں کمی نہیں کی جا سکتی۔

