سیکرٹری ٹورازم کا ڈپٹی کمشنر میانوالی کو سیاحت کے فروغ کیلئے خدمات پر تعریفی خط

  • سرگودھا
میانوالی(نامہ نگار)سیکرٹری ٹورازم، آرکیالوجی اینڈ میوزیمز ڈیپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عباس مگسی کو تاریخی ورثے کی بحالی اور سیاحت کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات پر تعریفی خط جاری کیا گیا ہے۔

محکمے کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کے واں بھچراں باولی کی صفائی، بحالی اور خوبصورت لائٹنگ کے اقدامات نہ صرف قابلِ تعریف ہیں بلکہ اس قدیم مقام کو ایک پرکشش سیاحتی مرکز میں بدل دیا گیا ہے۔

