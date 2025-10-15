پشاور ہائیکورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعلٰی کے حلف کی راہ سے رکاوٹ ختم:آصف جیلانی کچھیلا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ صو بہ خیبر پختونخوا ہ میں انتقال اقتدار اور و ز یر اعلیٰ کا انتخا ب تحریک انصاف کا آئینی و جمہور ی حق تھا ،ہے اور رہے گا۔۔۔
پشاور ہائیکورٹ کے فیصلے کے بعد حلف میں موجود رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ،اسمبلیوں کے ا را کین کو آزاد قرار د ینے کا فیصلہ ہا ر س ٹریڈنگ کا فروغ د ینے کا پیغا م ہے ا س حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ صو بہ خیبر پختونخوا ہ صو با ئی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو دو تہا ئی ا کثر یت حاصل ہے پی ٹی آئی کے سہیل آفر یدی بھاری اکثریت سے و ز یر اعلی منتخب ہوگئے ہیں۔