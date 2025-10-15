صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور ہائیکورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعلٰی کے حلف کی راہ سے رکاوٹ ختم:آصف جیلانی کچھیلا

  • سرگودھا
پشاور ہائیکورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعلٰی کے حلف کی راہ سے رکاوٹ ختم:آصف جیلانی کچھیلا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ صو بہ خیبر پختونخوا ہ میں انتقال اقتدار اور و ز یر اعلیٰ کا انتخا ب تحریک انصاف کا آئینی و جمہور ی حق تھا ،ہے اور رہے گا۔۔۔

پشاور ہائیکورٹ کے فیصلے کے بعد حلف میں موجود رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ،اسمبلیوں کے ا را کین کو آزاد قرار د ینے کا فیصلہ ہا ر س ٹریڈنگ کا فروغ د ینے کا پیغا م ہے ا س حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ صو بہ خیبر پختونخوا ہ صو با ئی اسمبلی میں پی ٹی آئی کو دو تہا ئی ا کثر یت حاصل ہے پی ٹی آئی کے سہیل آفر یدی بھاری اکثریت سے و ز یر اعلی منتخب ہوگئے ہیں۔

