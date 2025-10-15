بلدیاتی انتخابات میں پورے گروپ کے ساتھ بھرپور حصہ لیں گے ،رائے عبد الرحمن ڈھڈی
شاہ پور(نمائندہ دنیا)میونسپل کمیٹی شاہ پورصدر کے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں اپنے پورے گروپ کے ساتھ بھرپور حصہ لیں گے۔ ہمارے دور میں شاہ پور میں اتنی ڈویلپمنٹ ہوئی جو شاید سابقہ ا دوار میں کبھی نہ ہوئی تھی۔
یہ بات سابق چیرمین میونسپل کمیٹی شاہ پور رائے عبد الرحمن ڈھڈی نے کہی ۔ انہوں نے کہا کہ سابق بلدیاتی دور میں وقت کی کمی کے باعث وہ شہر کی فلاح کے لیے وہ کام نہ کر سکے جو ان کے منشور میں تھے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے شہر کی بھرپور خدمت کا جذبہ لے کر ایک بار پھر میدان آرہے ہیں۔اگراللہ پاک نے عزت دی تو شہر میں اپنے سابقہ تعمیراتی کاموں کو نئے سرے سے شروع کریں گے ۔